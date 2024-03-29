الجيش: البحث عن شخص قتل أحد العسكريين في منطقتي مشمش والهرمل



أعلن قيادة الجيش عن اقدام شخص على قتل أحد العسكريين في بلدة مشمش - عكار.



وأشارت عبر منصة "إكس" الى أن وحدات من الجيش تقوم بالبحث عن القاتل في منطقتي مشمش والهرمل بمشاركة القوات الجوية.