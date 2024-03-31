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شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة يستهدف أفرادها ورش بناء في منطقة المتن

أمن وقضاء
2024-03-31 | 06:35
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شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة يستهدف أفرادها ورش بناء في منطقة المتن
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شعبة المعلومات توقف عصابة سرقة يستهدف أفرادها ورش بناء في منطقة المتن

كثرت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل ورش البناء قيد الإنجاز، وبخاصة في مناطق قضاء المتن، وقد فاقت فيها قيمة المسروقات منها، آلاف الدولارات.

وقد كلفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الاستقصائية والاستعلامية في أماكن ومحيط حصول السرقات، فتبين لشعبة المعلومات أن منفذي تلك العمليات يستخدمون آلية "بيك أب - تويوتا" لون أبيض، ويحضرون من منطقة البقاع لتنفيذ تلك العمليات.

وعلى أثر ذلك، وبنتيجة التحريات والمتابعة التي قامت بها الشعبة، توصلت إلى تحديد هويات جميع أفراد العصابة، ومن بينهم:
ح. ع. (من مواليد عام ۱۹۹٥، سوري) ملقب بـ"ابو لزقة" وهو الرأس المدبر.
س. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۰، سوري) وهو مطلوب للقضاء بجرائم مخدرات، وتأليف عصابة سرقة.
م. ج. (من مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني).

وبتاريخي 16 و18-03-2024 وبعملية نوعية، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف الأول والثاني بكمين محكم في محلة ضهر البيدر، وضبطت "البيك أب" المستخدم في عمليات السرقة. كذلك، أوقفت الثالث في محلة البربير - بيروت.

وبالتحقيق معهم، إعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم يشكلون مع آخرين عصابة تسرق من داخل ورش قيد البناء، وأنهم نفذوا عددًا كبيرًا من هذه العمليات ضمن محافظة جبل لبنان وبخاصة في منطقة المتن. وكانوا يقومون ببيع المسروقات لعددٍ من أصحاب "بؤر الخردة" في منطقتي البقاع وصيدا. كما اعترف الثالث أنه الرأس المدبر للعمليات، وهو من يقوم أيضًا بتوجيه أفراد العصابة إلى مواقع ورش البناء التي يجب عليهم سرقتها.

وقد نفذت قوة من الشعبة مداهمة للبؤر المذكورة، وضبطت قسمًا كبيرًا من المسروقات، وتم إعادتها إلى أصحابها.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.

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