القاضي رمضان يختم بالشمع الأحمر ملحمة تبيع لحوم تحتوي على دود ويوقف صاحبها

على اثر انتشار خبر بيع احدى الملاحم في منطقة الحوش - صور المعروفة باسم "ملحمة الزعيم"، وهي بادارة سوريين، لحومًا تحتوي على دود قاتل، اعطى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان توجيهاته لمخفر المخيمات في فصيلة صور للكشف عليها.



وبنتيجة الكشف، أشار القاضي رمضان بختم الملحمة بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبها من الجنسية السورية، فتم العمل بإشارته.