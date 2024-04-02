يمتهنان سرقة وسلب الضحايا بقوة السلاح... ومفرزة استقصاء بيروت تكشف هويتيهما وتوقفهما بكمين محكم

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات السّرقة والسّلب بقوّة السّلاح، وخصوصا في محلّة وسط بيروت، وبنتيجة الجهود الحثيثة التي قامت بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، رصدت نشاط عصابة يقوم أفرادها بتنفيذ عمليات سلب وسرقة في المنطقة المذكورة، حيث يتنقلان على متن دراجة آليّة، ويشهران سلاحا حربيا بوجه الضّحايا لترهيبهم وسلبهم أموالهم وهواتفهم.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت هذه المفرزة الى تحديد أفراد العصابة، وهما:



- م. م. (من مواليد عام ۲۰۰5، سوري)



- م. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري).



وبتاريخ 24-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في محلّة "زيتونة باي" - وسط بيروت، حيث أوقفتهما، على متن دراجة نوع "150 GR" لون أسود من دون لوحة، تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد تبيّن أنهما قد نفّذا بالتاريخ ذاته، عملية سلب طالت شخصين كانا يمارسان رياضة المشي في محلّة "البيال"، حيث ترجلا عن الدّراجة وشهر أحدهما مسدسًا حربيًا باتجاههما وسلباهما حقيبتين بداخل كل واحدة مبلغ مالي وهاتف خلوي وأوراق ثبوتية.



وبتفتيشهما والدّراجة ضُبِط مسدّس حربي، وكميّة من مادتي كريستال ميث المخدّرة وحشيشة الكيف.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودع الموقوفان القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.