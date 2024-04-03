تيننتي: اليونيفيل تواصل عملها الأساسي مع الأطراف لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة

تيننتي: اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها بما في ذلك الدوريات

أعلن المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنه "على الرغم من تصاعد التوترات، يظل حفظة السلام التابعون لليونيفيل موجودين على الأرض".



وأكّد تيننتي في تصريح "للوكالة الوطنية للإعلام"، أن اليونيفيل تواصل تنفيذ أنشطتها، بما في ذلك الدوريات، كما تواصل عملها الأساسي مع الأطراف لتهدئة الوضع وتخفيف التوترات في المنطقة.