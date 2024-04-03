مصدر قضائي لفرانس برس: مراقبو الأمم المتحدة في جنوب لبنان أُصيبوا السبت في انفجار لغم

أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس بأن النتائج الأولية لتحقيق يجريه الجيش اللبناني تشير إلى أن لغمًا انفجر في جنوب لبنان السبت تسبب بإصابة ثلاثة مراقبين للأمم المتحدة ومترجم.



وقال المصدر: "أكّدت النتائج الأولية لتحقيق يجريه الجيش اللبناني أن المراقبين أُصيبوا بانفجار لغم"، مضيفًا: "كان هناك ثلاثة ألغام في المكان، انفجر أحدها فيما جرى تفكيك الاثنين الآخرين".



وكان الجيش الإسرائيلي قد ألقى اليوم باللوم على "حزب الله" في إصابة المراقبين ومترجمهم في بلدة رميش في جنوب لبنان، مشيرا الى أنهم أصيبوا في انفجار عبوة زرعها الحزب.