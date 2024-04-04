تزامناً مع إحياء "يوم القدس العالمي"... تدابير سير ومنع مرور في شارع رياض الصلح - صيدا غدا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه تزامناً وإحياء "يوم القدس العالمي"، الذي يصادف يوم غدٍ الجمعة 5-4-2024، ستنطلق مسيرة حاشدة في مدينة صيدا / شارع رياض الصّلح (من دوّار الراهبات وصولاً إلى ساحة النّجمة). ولذلك، سيتم منع المرور على مسلكَي الشّارع المذكور، من السّاعة 12:00 لغاية السّاعة 19:00 من التاريخ أعلاه.



وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.