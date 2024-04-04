الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دوريات من مديرية المخابرات ٣ مواطنين وفقًا لما يلي:



- توقيف المواطن (ع.ا.) في منطقة المريجة - الضاحية الجنوبية لارتكابه جرائم: الإتجار بالمخدرات وتعاطيها، إطلاق النار والإخلال بالأمن، الإتجار بالدراجات النارية المسروقة، وقيامه بتاريخ سابق بالتقاط صور له أمام مزارات دينية في مدينة جبيل مستعرضاً سلاحه الفردي.



- توقيف المواطنَين (ع.ش.) و(ح.د.) في مدينة طرابلس لإقدامهما على ترويج المخدرات، وضبط كمية منها.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.