محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن شخصين اثنين، مجهولين، دخلا مساء اليوم الى منزل أخوين في محلة غادير - جونية، يملكان محلا للصيرفة في ساحة جونية، وعمدا إلى تقييد الأخوين، على كرسيين بواسطة حبل، وأخذا مفاتيح محل الصيغة وتوجها لمحاولة السرقة.



ولكن شبانا من المنطقة، كانوا بالقرب من الساحة تنبهوا للأمر، حين كان السارقان يحاولان فتح المحل.



وحصل تضارب بين الفريقين، غير أن السارقين تمكنا من الفرار، وباءت محاولة السرقة بالفشل.



وحضرت إلى المكان دورية من مخابرات الجيش وبوشرت التحقيقات لكشف السارقين.