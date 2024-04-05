الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرأس المدبّر لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي في قبضة شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2024-04-05 | 03:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرأس المدبّر لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي في قبضة شعبة المعلومات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرأس المدبّر لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي في قبضة شعبة المعلومات

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أشخاص مجهولي الهويّات بعرض ما يُسمّى بـ"دولارات مجمّدة" (في الواقع هي دولارات مزيّفة) عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، لاستبدالها بدولارات أميركيّة بأقل قيمة، وبعد لقاء الضّحيّة وإجراء عمليّة التّبادل ومغادرة الطّرفَين، يتبيّن للضّحيّة أنّ الدولارات التي استلمها ما هي إلّا دولارات مزيّفة. وآخر عمليّاتهم كانت في محلّة "الجندولين"، حيث احتالوا على أحد المواطنين، وقاموا بتبديل مبلغ 500 دولار أميركي منه، مقابل مبلغ 1500 دولار مزيف، ثم لاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة على متن آليّة رباعيّة الدّفع نوع "رانج روفر" لون أبيض زجاجها حاجب للرؤية.

نتيجة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّات المتورّطين، ومن بينهم الرأس المدبّر، وهو المدعو: ح. ط. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: تأليف عصابة مسلّحة، إطلاق نار، ومخدّرات.

بتاريخ 27-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، في محلّة بئر حسن، على متن سيّارة نوع نيسان تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة في بلاغ.

وبتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط مسدّس حربي، مبلغ مالي، وهاتفَين خلوييَّن.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات نصب واحتيال، عبر عرض ما يّسمّى بـ"دولار مجمّد" للبيع مقابل دولار أميركي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّه خلال اللقاء يُسَلِّم الضّحيّة مبلغًا مزيّفًا ويفرّ بالمبلغ الصّحيح. وقد تعرّف إليه مواطنٌ كان قد وقع ضحيّة أعماله.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بِحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعملُ جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

احتيال

دولارات مجمّدة

شعبة المعلومات

توقيف

عدد شهداء "حزب الله" في الجنوب يتخطى مثيله المعلن في حرب تموز (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-03-24

أكثر من ٤٠ عملية سرقة أموال ومجوهرات نفّذها بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه

LBCI
امن وقضاء
2024-03-02

توقيف فردَين من عصابة نصب واحتيال

LBCI
امن وقضاء
2024-02-02

الجيش: توقيف أعضاء شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال بين لبنان وإحدى الدول الأوروبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:02

عدد شهداء "حزب الله" في الجنوب يتخطى مثيله المعلن في حرب تموز (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
17:38

محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
أمن وقضاء
13:02

الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:43

دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين

LBCI
أخبار دولية
15:25

أطباء بلا حدود: إسرائيل تدمّر بشكل منهجي نظام الرعاية الصحية في غزة

LBCI
منوعات
2023-08-09

عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
13:02

الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو

LBCI
أخبار لبنان
13:39

محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
07:47

قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات

LBCI
أخبار لبنان
07:58

الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية

LBCI
اقتصاد
08:19

بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص

LBCI
أخبار لبنان
11:37

المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024

LBCI
فنّ
09:58

أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!

LBCI
منوعات
07:36

اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة

LBCI
حال الطقس
01:14

درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More