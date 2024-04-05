الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرأس المدبّر لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2024-04-05 | 03:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرأس المدبّر لعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي في قبضة شعبة المعلومات
توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أشخاص مجهولي الهويّات بعرض ما يُسمّى بـ"دولارات مجمّدة" (في الواقع هي دولارات مزيّفة) عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، لاستبدالها بدولارات أميركيّة بأقل قيمة، وبعد لقاء الضّحيّة وإجراء عمليّة التّبادل ومغادرة الطّرفَين، يتبيّن للضّحيّة أنّ الدولارات التي استلمها ما هي إلّا دولارات مزيّفة. وآخر عمليّاتهم كانت في محلّة "الجندولين"، حيث احتالوا على أحد المواطنين، وقاموا بتبديل مبلغ 500 دولار أميركي منه، مقابل مبلغ 1500 دولار مزيف، ثم لاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة على متن آليّة رباعيّة الدّفع نوع "رانج روفر" لون أبيض زجاجها حاجب للرؤية.
نتيجة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّات المتورّطين، ومن بينهم الرأس المدبّر، وهو المدعو: ح. ط. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: تأليف عصابة مسلّحة، إطلاق نار، ومخدّرات.
بتاريخ 27-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود، في محلّة بئر حسن، على متن سيّارة نوع نيسان تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة في بلاغ.
وبتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط مسدّس حربي، مبلغ مالي، وهاتفَين خلوييَّن.
وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليات نصب واحتيال، عبر عرض ما يّسمّى بـ"دولار مجمّد" للبيع مقابل دولار أميركي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّه خلال اللقاء يُسَلِّم الضّحيّة مبلغًا مزيّفًا ويفرّ بالمبلغ الصّحيح. وقد تعرّف إليه مواطنٌ كان قد وقع ضحيّة أعماله.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بِحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعملُ جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
احتيال
دولارات مجمّدة
شعبة المعلومات
توقيف
عدد شهداء "حزب الله" في الجنوب يتخطى مثيله المعلن في حرب تموز (الشرق الأوسط)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2024-03-24
أكثر من ٤٠ عملية سرقة أموال ومجوهرات نفّذها بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
امن وقضاء
2024-03-24
أكثر من ٤٠ عملية سرقة أموال ومجوهرات نفّذها بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه
0
امن وقضاء
2024-03-02
توقيف فردَين من عصابة نصب واحتيال
امن وقضاء
2024-03-02
توقيف فردَين من عصابة نصب واحتيال
0
امن وقضاء
2024-02-02
الجيش: توقيف أعضاء شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال بين لبنان وإحدى الدول الأوروبية
امن وقضاء
2024-02-02
الجيش: توقيف أعضاء شبكة إجرامية تنشط في أعمال نصب واحتيال بين لبنان وإحدى الدول الأوروبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:02
عدد شهداء "حزب الله" في الجنوب يتخطى مثيله المعلن في حرب تموز (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:02
عدد شهداء "حزب الله" في الجنوب يتخطى مثيله المعلن في حرب تموز (الشرق الأوسط)
0
أمن وقضاء
17:38
محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية
أمن وقضاء
17:38
محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
0
أمن وقضاء
13:02
الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية
أمن وقضاء
13:02
الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:43
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين
أخبار لبنان
05:43
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الاثنين
0
أخبار دولية
15:25
أطباء بلا حدود: إسرائيل تدمّر بشكل منهجي نظام الرعاية الصحية في غزة
أخبار دولية
15:25
أطباء بلا حدود: إسرائيل تدمّر بشكل منهجي نظام الرعاية الصحية في غزة
0
منوعات
2023-08-09
عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)
منوعات
2023-08-09
عروس تثير الجدل في العالم العربي... رقصت في حفل زفافها على "العمود" (فيديو)
0
أمن وقضاء
13:02
الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية
أمن وقضاء
13:02
الجيش: توقيف ٣ مواطنين ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ترامب وبوتين حاضران في ذكرى تأسيس الناتو الـ٧٥…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شركة IPT النفطية تدخل على خط التحفيف من الإنبعاثات الدفيئة في الجو
0
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
أخبار لبنان
13:39
محفوض للـLBCI: اجراءات قاسية وإضراب في الافق إن لم تدفع المدارس لصندوق التعويضات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
قبرص ولبنان في خندق واحد... الهجرة غير الشرعية تهدد بانهيار البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إسرائيل في أعلى درجات الجهوزية والإستنفار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يناشد سفراء الدول المانحة مساعدته لمواجهة تداعيات الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 4-4-2024
0
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
2
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
3
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
4
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
5
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
6
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
منوعات
07:36
اكتشف خيانة زوجته له وما فعله بعدها كان أغرب من كل التوقعات... " أشعر بأنني محاصر"!
7
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
تقارير نشرة الاخبار
13:16
شعبة المعلومات تستدعي فراس حاطوم… مرحبا دولة
8
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
حال الطقس
01:14
درجات الحرارة تنخفض غدا... متى تعود الأمطار؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More