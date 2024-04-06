إشكال أمام أحد المقاهي في بيروت...

حصل مساء أمس الجمعة قرابة الساعة ٢٣:٣٠ إشكال في شارع أحمد شوقي في بيروت أمام أحد المقاهي المتواجد في المبنى العائد لـ"ن. أ." بين كل من المدعوين "م. أ." و"ح." و"ح. ع. أ." سكان منطقة الجناح من جهة و"م. ز. أ." وشخص يدعى "ع." سكان زقاق البلاط من جهة أخرى، وذلك على خلفية تبادل نظرات.



وفي التفاصيل، فقد قام الطرف الثاني بالإتصال بأشخاص من سكان زقاق البلاط، وبعد عدة دقائق، حضرت حوالى ١٥ دراجة ناري. وقام أصحاب الدراجات بضرب الطرف الأول الذي فر إلى داخل المبنى، عندها قام الطرف الثاني بالتهجم على عناصر أمن المبنى، وقام أحد الأشخاص، وهو على متن الدراجة النارية، بإطلاق عيارين ناريين في الهواء من دون وقوع أي إصابة. وفر جميع الأشخاص من الطرف الثاني إلى جهة مجهولة.



وقد قام صاحب المبنى "ن. أ." بطرد جميع الزبائن من المقهى وأعلم إدارةه بأنه لا يرغب باستمرار عقد الإيجار كون الاشخاص الذين يرتادونه لا يليقون بمستوى المنطقة.



ويذكر أم الطرف الأول هم أنسباء "ن. أ.".