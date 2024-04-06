تكسير وتحطيم زجاج سيارات في البترون

تعرض عدد من السيارات المركونة تحت جسر المدفون للتكسير وتحطيم الزجاج والرجم بالحجارة والتخريب.



وفي التفاصيل أن هناك موظفين من أبناء منطقة البترون يركنون سياراتهم الخاصة تحت الجسر للتوجه إلى مراكز عملهم بالباصات، وعند عودتهم عصر أمس فوجئوا بتعرضها كلها لعمل تخريبي.



وناشد أصحاب السيارات الأجهزة المختصة التحرك لكشف هوية الفاعلين.