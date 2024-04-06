العثور على جثة شابة على شاطىء الميناء

عثر على جثة شابة في العقد الثالث مرمية على شاطىء الميناء في طرابلس.



وحضرت القوى الأمنية الى المكان وفتحت تحقيقًا بالحادث، فيما نقلت عناصر الصليب الأحمر الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة.