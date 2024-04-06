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"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
2024-04-06 | 07:25
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"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وبعد كمين مُحكم، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء والملقب ب "أبو عكر"، على تخوم مخيّم صبرا وشاتيلا.
بعد توقيفه، تبيّن أنّ بحقّه أكثر من 47 مذكّرة توقيف، وخلاصة حكم بجرائم تجارة المخدرات وترويجها، والتجارة بالأسلحة، ومحاولات قتل وإطلاق نار، وقد بوشر التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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