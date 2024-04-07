غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي فجر الأحد، غارتين على السلسلة الشرقية، استهدفت الاولى منطقة الشعرة بين جنتا والاراضي السورية في منطقة جبلية، والثانية استهدفت مستودعا في منطقة السفري شرقي الطريق الدولي.



واعقب الغارتان، تحليق لطائرات مسيرة في اجواء المكانين المستهدفين في السفري والشعرة على الحدود اللبنانية السورية.



وفي السياق، قال مصدران أمنيان لبنانيان لـ"رويترز" إن إسرائيل نفذت غارات جوية على سهل البقاع في شرق لبنان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة فوق لبنان.



وأضاف المصدران أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا.



وأوضح المصدران أن إحدى الضربات استهدفت بلدة السفري القريبة من مدينة بعلبك شرق البلاد، من دون الأنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.