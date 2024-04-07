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يروّج المخدرات في حيّ السلّم على متن درّاجة آليّة.. هكذا اوقف بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2024-04-07 | 05:23
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يروّج المخدرات في حيّ السلّم على متن درّاجة آليّة.. هكذا اوقف بالجرم المشهود
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بتجارة وترويج المخدّرات في جميع المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج الموادّ المخدّرة في محلّة حيّ السّلم -البركات، على متن دراجة آليّة.
وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هوية المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو: ع. و. (مواليد عام 1999، لبناني).
بتاريخ 27/03/2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حي السلم – البركات، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة لون أبيض تم ضبطها. وفي خلال عملية التوقيف، حاول مقاومة عناصر الدورية شاهرًا مسدّسًا حربيًّا بوجههم. فتمّت السيطرة عليه وضبط المسدس مع ممشط، و/6/ طلقات صالحة للاستعمال.
وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط:
-178 كبسولة بلاستيكية من مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /691/ غ
-5 كرات كبيرة الحجم من مادة حشيشة الكيف زنة الواحدة حوالي /107/ غ
-13 كرة متوسّطة الحجم من مادة حشيشة الكيف زنة الواحدة حوالي /21،5/ غ
- هاتفين خلويّين، ومبلغ مالي
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة ترويجه المواد المخدّرة في محلة حي السلم على متن الدرّاجة التي أوقف على متنها، وذلك لصالح أحد التجار.
وتم حجز الدراجة الآليّة عدليّا، وأجري المقتضى القانوني بحق (ع. و) وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.
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آليّة..
بالجرم
المشهود
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