فقدان الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل

فُقد الاتصال بمنسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل ويدعى باسكال سليمان وذلك بعد تقديمه واجب العزاء في منطقة الخربة.



وأكدت مصادر أمنية للـLBCI ان استخبارات الجيش بدأت التحقيقات في اختفاء سليمان.

واشارت المعلومات الى أن الأجهزة الأمنية بدأت مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط العملية في محاولة لمعرفة الطريق الذي سلكته المجموعة الخاطفة علما أن لا معلومات حتى الآن عما إذا كان الخاطفون استقلوا سيارة أو أكثر فيما بقيت سيارة سليمان في مكان حصول العملية.