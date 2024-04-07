مولوي متصلاً بعائلة سليمان: الأجهزة العسكرية والأمنية تقوم بكل ما يلزم

متابعة لعملية خطف المواطن باسكال سليمان، يواصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الإتصالات مع القادة الأمنيين في الجيش اللبناني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام لتكثيف الجهود، كما أجرى الوزير مولوي اتصالا بعائلة المختطف سليمان مؤكدا ان الأجهزة العسكرية والأمنية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات عملية الخطف.