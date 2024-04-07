آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...

ما زال مصير منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان مجهولا بعد أن خطفه مسلحون مجهولون على طريق عبادات - عمشيت اثر مشاركته في واجب تعزية في قرية الخاربة.



وعلى الفور، بدأت استخبارات الجيش والاجهزة الامنية محاولات حثيثة للعثور عليه، خصوصا وأن أحد مناصري القوات اشار الى أنه كان على اتصال هاتفي بسليمان حين سمعه يقول إن سيارة قطعت الطريق عليه وشهر أحد الاشخاص مسدساً في وجهه، وسمُع سليمان يردد "لا تقتلني، انا أب، ولديّ اولاد".



وافادت معلومات للـ LBCI أن الاجهزة الامنية بدأت مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط عملية الخطف ، محاولة لمعرفة الطريق التي سلكته المجموعة الخاطفة، فيما بقيت سيارة سليمان، في مكان حصول العملية.



وفور شيوع الخبر، توافد الى مركز منسقية القوات في مستيتا-جبيل عدد كبير من مناصري حزب القوات فضلا عن نواب من القوات والكتائب والتيار الوطني الحر قبل ان يصل، رئيس حزب القوات سمير جعجع.