قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟

على أثر خطف المواطن باسكال سليمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/mPZ1m5Dn2h
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2024
على أثر خطف المواطن باسكال سليمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/mPZ1m5Dn2h