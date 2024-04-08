قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟

عاد الملف الأمني الى الواجهة، وهذه المرة مع اختطاف منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان، مساء أمس، بعد تقديمه واجب العزاء في منطقة الخربة.



وفي تطور جديد، أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة "اكس"، أنه على أثر خطف باسكال سليمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، مؤكدة أن المتابعة تجري لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية.

على أثر خطف المواطن باسكال سليمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/mPZ1m5Dn2h — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 8, 2024

واحتجاجا على عملية الخطف، قطع السير على اوتوستراد جبيل بالاتجاهين والطريق البحرية من قبل بعض المحتجين، بحسب ما ذكرت غرفة التحكم المروري.



وكان حزب "القوات اللبنانية" قد أصدر بيانا مساء أمس، دعا فيه جمعيات تجار جبيل ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها إلى إقفال جميع المحال في جبيل ومنطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجرداً اليوم الاثنين استنكاراً لخطف ابن جبيل باسكال سليمان.



ودعا حزب "القوات اللبنانية" الاحزاب والشخصيات الحليفة والمستقلة إلى الوقوف صفاً واحداً استنكاراً وصداً لأي اعتداء على الحريات العامة والخاصة في لبنان.