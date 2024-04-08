مروّج مخدرات ينشط في الحدت والليلكي... وشعبة المعلومات كشفته وأوقفته بالجرم المشهود!

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بترويج المخدّرات في محلّتي الحدت واللّيلكي.



وعلى أثر ذلك، باشرت الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المروّج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ر. ح. (من مواليد عام 1992، سوري)، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 3-4-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دورياتها، بالجرم المشهود، في محلّة اللّيلكي، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية نوع "لاندي" لون أسود، تبيّن أنها مسروقة، وقد جرى ضبطها. وبتفتيشه والدّراجة، تم ضبط:



- 19 كيسًا من مادّة حشيشة الكيف.

- 15 كيسًا من مادّة الماريجوانا

- 9 أكياس من مادّة السالفيا

- 7 علب بلاستيكية من مادّة باز الكوكايين

- مبلغ مالي وهاتفَين خلويَين.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات في منطقتي الحدت واللّيلكي.



وبحسب بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملاً بإشارة القضاء المختص.