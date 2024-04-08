العثور على جثة إمرأة مقتولة على أوتوستراد الجية

عثر على جثة امرأة مقتولة، بمحاذاة الطريق الجانبية للمسرب الغربي للأوتوستراد الساحلي في الجية، قبالة معمل الجية الحراري.



وقد حضرت الأجهزة الأمنية وفرضت طوقا أمنيا، بانتظار الأدلة الجنائية.