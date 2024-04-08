شربل جوزف إبراهيم مفقود... هل تعرفون مكانه؟

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: شربل جوزف إبراهيم (من مواليد عام 2006، أسترالي الجنسية) الذي غادر، قرابة الساعة السادسة من تاريخ 8-4-2024، منزل جده الكائن في عوكر، ولم يعد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني أمراضًا عقلية ونفسية.لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 71351704- أو 71351804-، للإدلاء بما لديهم من معلومات.