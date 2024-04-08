بعد اختطافه... العثور على باسكال سليمان جثة في الداخل السوري

أفادت معلومات للـLBCI بأنه تم العثور على المواطن باسكال سليمان جثة في الداخل السوري، مشيرةً إلى أن إستخبارات الجيش تعمل على استعادة الجثة بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، والمعلومات تربط العملية بعصابة سرقة سيارات.



كذلك، أصدر الجيش اللبناني بيانًا أوضح فيه أن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قتل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.



وتنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية.



من جانبها، إعتبرت مصادر حزب القوات اللبنانية أن قتل باسكال سليمان جريمة سياسية موصوفة.



وقالت لـ"المركزية": "سنتابع المسألة، ولن نسكت عن هذه الجريمة التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بأي فدية، وليست مسألة خاصة إنما مسألة سياسية بإمتياز."