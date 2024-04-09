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قوى الأمن: توقيف سارق دراجات الآلية في برج البراجنة
أمن وقضاء
2024-04-09 | 11:05
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قوى الأمن: توقيف سارق دراجات الآلية في برج البراجنة
في إطار مكافحة عمليات سرقة الدراجات الآلية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي المختصة في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت قطعات سرية الضاحية الجنوبية الإقليمية استقصاءاتها وتحرياتها، وتمكنت من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم، ويدعى:
- ع. م. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق.
وقد سبق أن انتشرت له عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتنفيذ عمليات سرقة دراجات من مناطق عدة من الضاحية الجنوبية.
وبتاريخ 27-3-2024، توافرت معلومات للسرية المذكورة عن مكان وجوده في داخل منزله في محلة برج البراجنة/عين السكة، حيث قامت فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة من قطعات السرية بمداهمته وتوقيفه وضبط دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود، من دون لوحات، تبين أنها مسروقة.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق عدة، منها: طريق المطار، المريجة، الجندولين، "سانت تيريز"-الحدت. كما اعترف بتعاطي المخدرات.
وقد أجري المقتضى القانوني بِحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني.
كذلك، طلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية القضائية الكائن في الاوزاعي، ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
توقيف
دراجات
الآلية
البراجنة
اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي غدا
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