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العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية

أمن وقضاء
2024-04-09 | 15:33
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العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية
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العثور على جثة مواطن في المنصورية مصابة بـ3 طلقات نارية

عثر على المواطن (م. إ. س.)، 57 عامًا، جثة في المونتيفردي - المنصورية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي التفاصيل ان منذ أيام فقد (م. إ. س.) لدى عودته من محل للصرافة في بيت مري بعد سحبه حوالة مالية، ليتم العثور عليه اليوم جثة مصابة بثلاث طلقات نارية.  

وفورًا، حضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة بعدما كشف الطبيب الشرعي على الجثة.
 

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