مولوي قدم واجب العزاء بباسكال سليمان: الأجهزة الأمنية تتابع التحقيقات وتحلل كل الكاميرات من جديد

مولوي: على المواطنين مساعدة الدولة والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام

قدم وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي واجب العزاء بمنسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان في كنيسة مار جرجس في جبيل.



وقال مولوي: "طمأنت الأهل الى أن القوى الأمنية والعسكرية التي قامت بجهد كبير في اليومين الماضيين مستمرة بالقيام بكل ما يلزم لكشف كل خيوط الجريمة وكل ما رافقها من تحضيرات مسبقة، وسنعلن كل ذلك الى العلن، فالمجرمون سيحاكمون أمام القضاء مع كل الأدلة التي لا تزال الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل عليها، ونحن من واجبنا تقديم الدليل للقضاء".



وأضاف: "كل أسئلة وتساؤلات الأهل مشروعة، ونحن نشاركهم وجعهم، والمهم كما نشارك كل اللبنانيين في وجعهم وما يعانونه في هذا البلد، ومن واجب الدولة أولا الاجابة عليها، والأجهزة الأمنية تتابع التحقيقات وتحلل كل الكاميرات من جديد في كل المناطق لمعرفة الدافع وراء هذه الجريمة".



وردا على سؤال، أشار الى أن موضوع لجم الفلتان السوري يكون بتطبيق القانون على السوريين الموجودين في لبنان من خلال الأجهزة الأمنية والبلديات والأهالي، لافتا الى أن "مسؤولية حفظ الأمن مسؤولية تشاركية، لأن الأمن للجميع وكلنا معنيون به".



وقال: "على المواطنين مساعدة الدولة والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام، والجريمة الجنائية ممكن أن تحصل في أي بلد في العالم".



وأشار مولوي الى أن الحدود البرية رغم صعوبتها، يقوم الجيش اللبناني بواجباته في هذا الموضوع.



وقال: "السوري الذي يذهب الى سوريا يعود عبر المعابر غير الشرعية، وموضوع ضبط الحدود البرية موضوع شائك، ونحن رفضنا إزالة أبراج المراقبة التي طالبت سوريا بإزالتها لأنها لحماية اللبنانيين، ونحن مع تفعيل أكثر وأكثر للقوى الأمنية والجيش على طول الحدود البرية".



وردا على سؤال، قال: "نحن في حسنا الأمني والقضائي نقول إن كل الشكوك تبقى في محلها وكل الاسئلة تبقى مشروعة لحين تقديم الايضاحات الواضحة حولها. وندعو اللبنانيين الى أن يعرفوا أن مصلحة البلد وأمنه فوق كل شيء، والخطاب يجب أن يكون وحدويا لبنانيا للتهدئة، لأن أي إشعال لأي نوع من أنواع الفتن لا يكون لمصلحة لبنان ويجعل المجرمين يصلون الى هدفهم".



وعما اذا كنا نعيش في بلد أو غابة، قال: "نعيش في دولة، لكنها بحاجة الى الكثير من العمل".