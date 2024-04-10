الجيش: توقيف 7 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة البداوي - طرابلس المواطنين (أ.ج.) و(م.ف.) و(ع.ر.) و(ن.ح.) و(خ.ك.)، لتشكيلهم عصابة مسلحة وارتكابهم جرائم: السلب والسرقة بقوة السلاح، إطلاق النار ورمي رمانات يدوية، فرض خوات، تعاطي المخدرات. كما أقدم أحد أعضاء العصابة على رمي رمانة يدوية نحو دورية تابعة للجيش".



وأفادت قيادة الجيش بأنها ضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من المخدرات.



وبحسب البيان، فقد أوقفت وحدة من الجيش في منطقة باب الحديد – طرابلس المواطن (ع.ع.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته مسدسين حربيين وكمية من الذخائر، وشقيقه (ط.ع.) لمحاولته اعتراض عناصر الوحدة.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.