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خطف سوريين في البقاع الشمالي
أمن وقضاء
2024-04-11 | 13:11
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خطف سوريين في البقاع الشمالي
اعترض مجهولون سيارة أجرة تقل سوريين مجهولي الهوية على طريق رياق - القاع الدولية، قرب مفرق بلدة شعث في البقاع الشمالي، وقاموا بخطفهما إلى جهة مجهولة.
وتمكن سائق سيارة الأجرة من الفرار من قبضة الخاطفين الذين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع "برادو" لون أسود من دون لوحات.
وقد فتحت القوى الأمنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.
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