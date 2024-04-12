إطلاق نار إسرائيلي في اتجاه سيارة فريق عمل "الميادين" ولا إصابات

أطلق الجيش الإسرائيلي النار من الأسلحة الرشاشة من مستعمرة مسكفعام باتجاه سيارة فريق عمل تلفزيون الميادين والسيارات التي كانت مارة في المحلة أثناء مرورهم بجانب الشريط الحدودي على طريق عام بلدة عديسة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأصيبت سيارتهم بالرصاص من دون وقوع إصابات.