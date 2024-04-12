توقيف مواطن في بلدة تعلبايا - البقاع

بتاريخ 12/4/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تعلبايا - البقاع المواطن القاصر (ا.ش.) لإقدامه بتاريخ 10/4/2024 على رمي قنبلة مولوتوف باتجاه مركز للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا.