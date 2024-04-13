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مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2024-04-13 | 06:16
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مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية في قبضة شعبة المعلومات
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء لا سيما الخطرين منهم، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول مكان تواجد أحدهم في البقاع - بلدة بيت صليبي.
وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في الشعبة للعمل على تحديد هويته، وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبين أنه يدعى: م. د. (مواليد عام 1988، لبناني) وهو مطلوب بجرائم مخدرات، وغيرها.
وبتاريخ 06-04-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في البلدة المذكورة أعلاه.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم مختلفة في طرابلس
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