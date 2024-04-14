مصدر لـ"فرانس برس": قصف جوي إسرائيلي يستهدف موقعا لحزب الله

أفاد مصدر في "حزب الله" بأن قصفا جويا إسرائيليا استهدف الأحد موقعا للحزب في شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، مع تصاعد التوتر إثر هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "الغارة الاسرائيلية استهدفت منطقة بين النبي شيت وسرعين قرب بعلبك ومبنى مؤلفا من طبقتين تابعا لحزب الله"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.



وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أيضا أن "غارة جوية معادية استهدفت أحد المباني في بلدة النبي شيت ودمرته".