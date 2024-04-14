موقوف بجرائم انتحال صفة أمنية ونشل... هل وقعتم ضحية أعماله؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ص. ق. (من مواليد عام 1977، لبناني)،

بجرم انتحال صفة أمنية ومحاولة نشل، وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة، محاولة سرقة، نشل، مخدّرات.



وطلبت المديريّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى فصيلة طريق الشّام في وحدة شرطة بيروت الكائنة في محلة السوديكو، أو الاتصال على الرقم: 611019-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.