إشكال في مخيم عين الحلوة.. وسقوط جريحين

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" بإصابة شخصين بجروح خلال إشكال فردي وقع ظهرا في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة، على خلفية ركن سيارة، وتطور إلى إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة الأول، وهو شاب من آل الغندور في حي الزيب، فيما سجلت الإصابة الثانية عن طريق الخطأ للمدعو وسيم الدالي في يده، وتم نقله لتلقي العلاج.



وعملت القوى المعنية بأمن المخيم على تطويق الإشكال وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

