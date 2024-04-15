غارتان قطعتا الطريق بين علما الشعب والضهيرة

شنت اسرائيل غارتين استهدفتا الطريق العام بين علما الشعب والضهيرة لفصل القرى عن بعضها ما ادى لقطع الطريق من الجهتين.



وعلى الاثر، بدأ الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني، بفتح الطريق حيث قاموا بردم الحفرة التي تسببت بها الغارة التي استهدفت الطريق العام بين علما الشعب - الضهيرة .



وفي وقت لاحق، قصفت اسرائيل بلدتي عيتا الشعب وراميا بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم واوقعت اضراراً بعدد من المنازل والطرقات.



اشارة الى أن اجواء القطاعين الغربي والأوسط شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الاستطلاعي.