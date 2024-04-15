ظهر في مقاطع فيديو وهو يطلق النار على المواطنين في منطقة الصفير.. هذا مصيره

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة برجا - الشوف المواطن (ع.ن.) لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ وأماكن مختلفة آخرها بتاريخ ١٤ /٤ /٢٠٢٤، وقد ظهر في مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق النار في منطقة الصفير – الضاحية الجنوبية على المواطنين والمباني والسيارات ما أثار حالة من الذعر. وضبط في حوزته مسدس حربي وكمية من الذخائر.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.