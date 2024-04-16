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جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة

أمن وقضاء
2024-04-16 | 01:41
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جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
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جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة

عثر مساء أمس على جثة إمرأة في العقد الرابع من عمرها مقطعة أشلاء ومدفونة في قطعة أرض في بلدة المية ومية شرق صيدا.  وفي التفاصيل أنّه عند قيام المدعو ج.ج  بفلاحة أرضه  فوجئ احد العاملين  بثياب وأشلاء بشرية فقام على إثرها بإبلاغ القوى الأمنية حيث تم توقيفه كمشتبه به. 

وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وبوشرت التحقيقات  حيث تبين ان  الجثة هي زوجة  المدعو ج.ج وكانت قد اختفت منذ فترة وكان زوجها قد ادعى أنها سافرت خارج البلاد. وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم توقيف الزوج الذي اعترف عند التحقيق معه بأنه قام بقتلها بالرصاص اولا ومن ثم قام بتقطيع جثتها الى ثلاث قطع وعمد الى دفن القطع في انحاء مختلفة من حديقة المنزل .

وتم تكليف الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة المقطعة كما وتم نقلها الى مستشفى صيدا الحكومي. 

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