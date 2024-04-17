الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI
بالصوت
LBCI
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف عصابة بجرم الاحتيال عبر حوالات مالية على ذوي نزلاء في سجن رومية

أمن وقضاء
2024-04-17 | 11:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف عصابة بجرم الاحتيال عبر حوالات مالية على ذوي نزلاء في سجن رومية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توقيف عصابة بجرم الاحتيال عبر حوالات مالية على ذوي نزلاء في سجن رومية

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات الاحتيال، توافرت معلومات لمكتب مكافحة الجرائم المالية وتبيض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة عن تعرّض والد أحد نزلاء سجن رومية، للاحتيال عبر حوالات ماليّة نفّذتها إحدى العصابات.

وبنتيجة المُتابعة، تبيّن لعناصر المكتب أنّ الرأس المدبّر يقوم بالاتصال بذوي اشخاص موقوفين في السجن، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية بغية حل مشاكل أولادهمأ، ثم يطلب منهم تحويل تلك الاموال الى اسماء عائدة لأصحاب هويات مسجّلة بصفة زبائن سابقين لدى مكتبي تحويل أموال في الأشرفيّة والطريق الجديدة -صبرا، وبالتالي يقوم اصحاب هذه المكاتب باستلام تلك الاموال استنادًا لتلك الهويات من دون معرفة أصحابها.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توّصل عناصر المكتب إلى تحديد هوية الرأس المُدبّر وأفراد العصابة وتوقيفهم، وهم كلّ من:
-م. م. (مواليد عام 1987، لبناني)
-ا. م. (مواليد عام 1975، لبنانيّة)
-م. د. (مواليد عام 1975، لبنانيّة)
-ش. ب. (مواليد عام 1974، فلسطيني)

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم.

وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وتم ختم مكتبي تحويل الأموال في الأشرفيّة، والطريق الجديدة-صبرا بالشمع الأحمر، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

عصابة

الاحتيال

حوالات

مالية

نزلاء

رومية

LBCI التالي
توقيف عدد من الأشخاص مشتبه بتورطهم في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-04-13

توقيف عصابة سرقة وسلب وإتجار بالمخدرات (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-16

قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة سيارات تنشط في مناطق جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-11

توقيف عصابة سرقة دراجات تُباع لاحقاً عبر "فايسبوك"

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-04

توقيف مطلوب بجرم سرقة عند حاجز ضهر البيدر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:54

توقيف عدد من الأشخاص مشتبه بتورطهم في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-16

جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-15

ظهر في مقاطع فيديو وهو يطلق النار على المواطنين في منطقة الصفير.. هذا مصيره

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-15

كتاب من محافظ بيروت الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:45

حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:08

ما علاقة الدورة الشهرية بالتقويم القمري؟... هذا ما كشفته آخر الدراسات

LBCI
منوعات
10:20

امرأة تكتشف مخلوقًا بحريا غريبا على أحد الشواطئ الأسترالية... لن تصدقوا ما اتضح لها في النهاية! (صورة)

LBCI
فنّ
2024-04-16

سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار سياسية
05:27

اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..

LBCI
أخبار لبنان
12:32

شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي

LBCI
منوعات
15:45

حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!

LBCI
منوعات
17:24

بعد تصريح كاتريكسا حول تعرض شروق للضرب من قبل زوجها... سانشاين توضح وترد! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
00:35

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ...إلى متى يرافقنا هذا الطقس؟

LBCI
منوعات
06:48

بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!

LBCI
فنّ
12:35

مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)

LBCI
فنّ
03:25

ابنة دومينيك حوراني تحرجها بين الجمهور... "اسكتي وممنوع البوس والشباب والرقص" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More