قائد الجيش إلى فرنسا للبحث في وسائل دعم المؤسسة العسكرية

غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهًا إلى فرنسا، بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية Le général d’armée Thierry Burkhard للمشاركة في اجتماع تنظمه السلطات الفرنسية لبحث وسائل دعم المؤسسة العسكرية بهدف تمكينها من الاستمرار في أداء مهماتها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.