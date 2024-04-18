الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
24
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قائد الجيش إلى فرنسا للبحث في وسائل دعم المؤسسة العسكرية
أمن وقضاء
2024-04-18 | 01:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قائد الجيش إلى فرنسا للبحث في وسائل دعم المؤسسة العسكرية
غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجهًا إلى فرنسا، بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية Le général d’armée Thierry Burkhard للمشاركة في اجتماع تنظمه السلطات الفرنسية لبحث وسائل دعم المؤسسة العسكرية بهدف تمكينها من الاستمرار في أداء مهماتها خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
فرنسا
للبحث
وسائل
المؤسسة
العسكرية
التالي
نفّذا عملية سرقة من داخل مدرسة طالت عددّا من الحواسيب المحمولة
توقيف عدد من الأشخاص مشتبه بتورطهم في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2024-02-28
مصدر لبناني لـ "الأنباء الكويتية": لا زيارة مقررة لقائد الجيش إلى فرنسا
صحف اليوم
2024-02-28
مصدر لبناني لـ "الأنباء الكويتية": لا زيارة مقررة لقائد الجيش إلى فرنسا
0
آخر الأخبار
2024-02-27
قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل في اليرزة النواب وائل أبو فاعور وراجي السعد وميشال ضاهر للبحث في الأوضاع العامة في البلاد
آخر الأخبار
2024-02-27
قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل في اليرزة النواب وائل أبو فاعور وراجي السعد وميشال ضاهر للبحث في الأوضاع العامة في البلاد
0
آخر الأخبار
2024-01-24
قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل وزير الخارجية والاتحاد الأوروبيّ والتعاون في المملكة الإسبانية José Manuel Albares Bueno في حضور السفير الإسبانيّ لدى لبنان Jesus Santos Aguado للبحث في الأوضاع العامة
آخر الأخبار
2024-01-24
قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل وزير الخارجية والاتحاد الأوروبيّ والتعاون في المملكة الإسبانية José Manuel Albares Bueno في حضور السفير الإسبانيّ لدى لبنان Jesus Santos Aguado للبحث في الأوضاع العامة
0
آخر الأخبار
14:49
حواط لـ"حوار المرحلة": عصابة السرقة لا تقتل ولدينا أسئلة عديدة مشروعة ونحن لا نتهم أحداً بالمباشر ولسنا عاتبين على قائد الجيش بل على الوضع الذي وصلنا اليه
آخر الأخبار
14:49
حواط لـ"حوار المرحلة": عصابة السرقة لا تقتل ولدينا أسئلة عديدة مشروعة ونحن لا نتهم أحداً بالمباشر ولسنا عاتبين على قائد الجيش بل على الوضع الذي وصلنا اليه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:40
توقيف سارقي مخزن في جونية لمحمصة معروفة في لبنان والعالم العربيّ
أمن وقضاء
04:40
توقيف سارقي مخزن في جونية لمحمصة معروفة في لبنان والعالم العربيّ
0
أمن وقضاء
03:29
نفّذا عملية سرقة من داخل مدرسة طالت عددّا من الحواسيب المحمولة
أمن وقضاء
03:29
نفّذا عملية سرقة من داخل مدرسة طالت عددّا من الحواسيب المحمولة
0
آخر الأخبار
11:54
توقيف عدد من الأشخاص مشتبه بتورطهم في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش
آخر الأخبار
11:54
توقيف عدد من الأشخاص مشتبه بتورطهم في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش
0
أمن وقضاء
11:34
توقيف عصابة بجرم الاحتيال عبر حوالات مالية على ذوي نزلاء في سجن رومية
أمن وقضاء
11:34
توقيف عصابة بجرم الاحتيال عبر حوالات مالية على ذوي نزلاء في سجن رومية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:22
حواط لحوار المرحلة : لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في وقتها والتمديد لها يعني المشاركة في انهيار لبنان
آخر الأخبار
15:22
حواط لحوار المرحلة : لضرورة إجراء الانتخابات البلدية في وقتها والتمديد لها يعني المشاركة في انهيار لبنان
0
فنّ
2024-04-02
وائل كفوري يغازل أصالة نصري... والجمهور: "غيرة زوجها واضحة" (فيديو)
فنّ
2024-04-02
وائل كفوري يغازل أصالة نصري... والجمهور: "غيرة زوجها واضحة" (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-11-12
"لست جاهزة لمواجهة نادين الطفلة وهذا أول مبلغ تقاضيته في أول عمل لي"... نادين الراسي: طلاق صحي ولا زواج مريض!
اخبار البرامج
2023-11-12
"لست جاهزة لمواجهة نادين الطفلة وهذا أول مبلغ تقاضيته في أول عمل لي"... نادين الراسي: طلاق صحي ولا زواج مريض!
0
أخبار دولية
01:49
زلزال بقوة 6,3 درجات في غرب اليابان
أخبار دولية
01:49
زلزال بقوة 6,3 درجات في غرب اليابان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
2
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
3
أخبار سياسية
05:27
اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..
أخبار سياسية
05:27
اللجنة الخماسية تستوضح من فرنجية علاقته بـ"حزب الله"..
4
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
5
حال الطقس
01:25
الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
حال الطقس
01:25
الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
6
صحف اليوم
00:06
باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:06
باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)
7
منوعات
06:48
بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!
منوعات
06:48
بعد أن أقمن علاقات غرامية مع رجال متزوجين... اعترافات صادمة لمجموعة من النساء: هذا ما شعرنا به!
8
منوعات
16:30
تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
منوعات
16:30
تونسي يعيش كابوسا... استفاق على صوت طقطة: هذا ما حصل لعضوه الذكري أثناء النوم!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More