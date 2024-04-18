الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI
بالصوت
LBCI
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف سارقي مخزن في جونية لمحمصة معروفة في لبنان والعالم العربيّ

أمن وقضاء
2024-04-18 | 04:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف سارقي مخزن في جونية لمحمصة معروفة في لبنان والعالم العربيّ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقيف سارقي مخزن في جونية لمحمصة معروفة في لبنان والعالم العربيّ

بعد رصدٍ وتعقّب، أوقفت دوريّة من أمن الدولة السوريّين (م. م.) و (ع.م.) و (أ. ع)، متلبّسين بسرقة مخزن في منطقة جونيه، وبعد التحقيق معهم، أُودعوا القضاء المختصّ.

في التفاصيل، يعمل السوريّ (م. م.) كحارس مستودع لمحمصة معروفة في لبنان وفي العالم العربيّ، وبعد مدّة من تولّيه مسؤوليّة المستودع، اتّفق هو ورفاقٌ سوريّون ثلاثة، على تأمين المفتاح لهم، والدخول إلى المستودع يوميّاً عند الساعة الثالثة فجراً، ليحمّلوا السيارة التي معهم بالبضاعة من مختلف أنواع البزورات، وبيعها في مختلف المناطق اللبنانيّة في اليوم التالي.

وردت معلومة إلى أمن الدولة أنّ سوريّين يبيعون البزورات بأسعارٍ بخسة، وغالباً ما يستبدلون ثمنها بموادَّ غذائية أو ما شابه، فرصدت أمن الدولة في جبل لبنان العصابة، متلبّسة باقتحام المخزن وتعبئة سيّارتهم بالبزورات لتوزيعها.

جرى توقيفهم والتحقيق معهم، وأحيلوا على الأجهزة المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهم.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

سارقي

جونية

لمحمصة

معروفة

لبنان

والعالم

العربيّ

نفّذا عملية سرقة من داخل مدرسة طالت عددّا من الحواسيب المحمولة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-11

مريض بحاجة لبلاكيت دم من كل الفئات في مستشفى سيدة لبنان جونية للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03832083

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-28

عمليات نشل من داخل السيارات في جبل لبنان...وتوقيف الفاعل

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-25

عمليتا دهم وتوقيف لبنانيَّين وسوريَّين في منطقي باب الحديد والقبة – طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-25

لقاء سيدة الجبل: على اللبنانيين والعالم أجمع إدراك أن لبنان يرزح تحت إحتلال إيراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:29

نفّذا عملية سرقة من داخل مدرسة طالت عددّا من الحواسيب المحمولة

LBCI
أمن وقضاء
01:19

قائد الجيش إلى فرنسا للبحث في وسائل دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
آخر الأخبار
11:54

توقيف عدد من الأشخاص مشتبه بتورطهم في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش

LBCI
أمن وقضاء
11:34

توقيف عصابة بجرم الاحتيال عبر حوالات مالية على ذوي نزلاء في سجن رومية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-04-01

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟

LBCI
فنّ
2024-04-06

"دبكتنا دبكة شباب"... ديما قندلفت تنشر فيديو طريف من كواليس "العربجي 2"

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-12

الراعي في مراسم دفن سليمان: بعض النازحين السوريين باتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين ولمصلحة من هذه الفوضى؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-14

"إنهم بيننا"... مستكشف عثر على هيكل عظمي مرعب لـ "طفل فضائي": "أخاف لمسه من دون قفازات"! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

الأموال صُرفت والخطة وُضعت لتأهيل جدران الدعم على طريق شكا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

توعك البخاري والملف الرئاسي يراوح مكانه رغم جهود الخماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

معمل في الشمال غير مطابق للمواصفات القانونية والبيئية والصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

دول عربية مع إسرائيل ضد إيران؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
11:13

بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)

LBCI
فنّ
12:35

مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:32

شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي

LBCI
حال الطقس
01:25

الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل

LBCI
صحف اليوم
00:06

باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
05:13

معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات

LBCI
خبر عاجل
06:55

مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق

LBCI
فنّ
11:39

ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More