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ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... توقيف قاصر بكمين محكم في السعديّات

أمن وقضاء
2024-04-19 | 03:02
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ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... توقيف قاصر بكمين محكم في السعديّات
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ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... توقيف قاصر بكمين محكم في السعديّات

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيفهم، ونتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلامية التي تُجريها شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد الرّأس المُدبّر لإحدى عصابات سرقة الدرّاجات الآليّة في محلّة السعديّات والذي سبق أن أوقفت الشّعبة أفراد عصابته، ويدعى: ع. ب. (مواليد عام 2008، لبناني).

بتاريخ 16-4-2024، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمين محكم في محلّة السعديّات. وبتفتيشه، عثر بحوزته على مسدّس حربيّ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تأليف وترؤس عصابة تنفّذ عمليّات سرقة درّاجات آليّة في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
 
 

     


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