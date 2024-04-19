الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بمناسبة إقامة سباق نصف ماراتون قوى الأمن الدّاخلي الـ14... تدابير سير الأحد في بيروت

أمن وقضاء
2024-04-19 | 07:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بمناسبة إقامة سباق نصف ماراتون قوى الأمن الدّاخلي الـ14... تدابير سير الأحد في بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بمناسبة إقامة سباق نصف ماراتون قوى الأمن الدّاخلي الـ14... تدابير سير الأحد في بيروت

تنظم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي برعاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، سباق النصف ماراثون السنوي الرابع عشر (21،1 كلم) في مدينة بيروت، تحت عنوان "نركض للإنسانية" بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ويشارك فيه عداؤون من مختلف الأندية الاتحادية والجمعيات الرياضية وفرق من الجيش اللبناني والمؤسسات الامنية وعداؤون منفردون لبنانيون وأجانب.

وينطلق السباق الساعة 7.00 من يوم الأحد الواقع فيه 21-4-2024 من أمام المتحف الوطني/ بيروت، لذلك ستُتخذ تدابير السير التالية:

أولاً: منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 18.00 من تاريخ 20-4-2024 ومنع مرورها اعتباراً من الساعة 5،30 من فجر يوم الأحد 21-4-2024 على الطرقات والتقاطعات التي سيسلكها المتسابقون، وهي التالية:

-انطلاقاً من أمام المتحف الوطني / بيروت، بعكس وجهة السير نحو طريق الشام وصولاً إلى تقاطع سامي الصلح، نحو مطعم "ماكدونلدز" تقاطع جادة سامي الصلح ثم الانعطاف يمينا نحو مستديرة الطيونة باتجاه جادة جمال عبد الناصر فمستديرة شاتيلا ثم الانعطاف يمينا نحو "جادة 22 تشرين الثاني" فتقاطع عمر بيهم - جادة بشارة الخوري، وصولا الى تقاطع بشارة الخوري، بعدها يمينا بإتحاه السوديكو - الناصرة ثم الانعطاف يمينا نحو جادة طريق الشام - تقاطع المتحف – والانعطاف يميناً نحو جادة عبدالله اليافي مرورا بكورنيش المزرعة - جادة صائب سلام - جادة الجنرال ديغول - جادة باريس – وصولا إلى تقاطع عين المريسة "ماكدونلدز" باتجاه شارع ابن سينا مروراً بالزيتونة باي - الواجهة البحرية - تقاطع البيال - جادة شفيق الوزان، ثم يمينا باتجاه شارع فوش - شارع ويغان ثم الانعطاف يسارا بعكس وجهة السير وصولا الى تقاطع جريدة النهار  ومن ثم الى تقاطع بيت الكتائب -الصيفي، والانعطاف يمينا بعكس وجهة السير نحو شارع جورج حداد مرورا بشارع غورو وطريق النهر وصولا الى تقاطع الدخولية، ثم يميناً نحو جادة بيار الجميل فمستديرة العدلية، ثم نحو جادة سامي الصلح والانعطاف يمينا الى الشارع الفرعي مقابل وزارة الصناعة والنفط ثم العودة مجددا نحو طريق الشام، وصولا الى المتحف الوطني.

-ثانياً: إقفال جميع الطرقات الفرعية المؤدّية إلى مسار السباق، اعتباراً من الساعة /5،30/ صباحًا من تاريخ 21-4-2024، ويعاد فتحها تباعًا، بعد مرور آخر العدائين.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية، حفاظاً على سلامة المتسابقين ومنعاً للازدحام.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

إقامة

ماراتون

الأمن

الدّاخلي

الـ14...

تدابير

الأحد

بيروت

ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... توقيف قاصر بكمين محكم في السعديّات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-04-16

الجيش: إليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آذار المنصرم

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-16

السفارة الأميركية في نيودلهي: مستشار الأمن القومي سوليفان يرجئ زيارته للهند هذا الأسبوع بسبب "الأحداث المستمرة بالشرق الأوسط"

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-15

كتاب من محافظ بيروت الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي

LBCI
أخبار دولية
2024-04-13

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأحد بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
03:02

ترأس عصابة سرقة درّاجات آليّة... توقيف قاصر بكمين محكم في السعديّات

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-18

توقيف سارقي مخزن في جونية لمحمصة معروفة في لبنان والعالم العربيّ

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-18

نفّذا عملية سرقة من داخل مدرسة طالت عددّا من الحواسيب المحمولة

LBCI
أمن وقضاء
2024-04-18

قائد الجيش إلى فرنسا للبحث في وسائل دعم المؤسسة العسكرية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:22

معلومات عن لقاء ماكرون بميقاتي والعماد عون

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-13

بيان لشركة طيران الشرق الأوسط تعلن فيه تأجيل كل رحلاتها التي ستنطلق صباح يوم الأحد

LBCI
منوعات
2024-04-08

ضابط شرطة يُذهل متابعي مواقع التواصل... هكذا استخدم مهاراته الرياضية للقبض على خنزير (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:58

سوناك: لا يسعني التكهن في شأن التقارير عن هجوم إسرائيليّ على إيران والتصعيد الكبير في الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:51

إسرائيل ترد على مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية… بثلاث مسيرات

LBCI
أخبار دولية
07:45

بلينكن: نؤمن بإمكانية تحقيق إسرائيل أهدافها دون هجوم رفح

LBCI
أخبار دولية
06:55

وزراء خارجية مجموعة الدول السبع ينهون قِمة الثلاثة أيّام

LBCI
أخبار لبنان
06:41

جعجع: الأمن العام هو المسؤول الأوّل عن ملف اللجوء السوريّ

LBCI
أخبار لبنان
14:01

الملف اللبناني حاضر الجمعة في الإليزيه

LBCI
أخبار دولية
13:43

الحياة تعود تدريجيا الى طبيعتها في الامارات في ثالث يوم على الفيضانات التاريخية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تعرفوا الى المراسلة الجديدة...الذكاء الاصطناعي يحول قطاعات

LBCI
رياضة
13:37

المربع الذهبي لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم رُسم بعد المواجهات النارية في اياب ربع النهائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رسومات سلفادور دالي تحط في بيروت …

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
23:38

إسرائيل نفّذت ضربة ضد إيران...

LBCI
حال الطقس
00:31

الحرارة فوق الـ30 درجة اعتباراً من هذا التاريخ...

LBCI
أخبار لبنان
04:50

شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تسيير رحلاتها من وإلى دبي

LBCI
آخر الأخبار
17:10

"إن بي سي" عن نائب الأمين العام لحزب الله: إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إذا ردت على الهجمات الإيرانية الأخيرة

LBCI
فنّ
04:10

ممثلة لبنانية في لقطةٍ من سرير المستشفى: أحتاج إلى صلواتكم

LBCI
خبر عاجل
08:10

شركة الطيران البولندية تلغي رحلاتها اليوم إلى تل أبيب وبيروت

LBCI
فنّ
04:07

"صمت وفطرت على بصلة".. زوجة فارس إسكندر تتعرّض للتنمّر والأخير يردّ: أهلكن ما عرفوا يربّوكن

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في سعر صفيحتي البنزين...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More