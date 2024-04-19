قوى الأمن: قطعات سرية الضاحية دهمت مستودعًا وضبطت 22 دراجة آلية مسروقة

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية وبخاصة في منطقة الضاحية الجنوبية، وبتاريخ 17-4-2024، توافرت معلومات لقطعات سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي حول تواجد عدد من الدراجات الآلية المسروقة داخل مستودع في محلة برج البراجنة / حي الجورة.



وعلى الأثر، قامت قوة من قطعات السرية بأمرة آمر فصيلة برج البراجنة بمداهمة المستودع، وتمكنت من توقيف مالكه، ويدعى: م. ي. (مواليد عام 1980، لبناني).



وبتفتيش المكان، ضبطت /16/ دراجة آلية إضافة الى /6/ أخرى تم العثور عليها داخل مخبأ سري، كما تبين وجود بلاغات بحث وتحر بجرم سرقة بحق /5/ منها.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين تعرضوا لعمليات سرقة طالت دراجاتهم الآلية ولم يقوموا بالادعاء لدى المراجع المختصة وشاهدوا صورًا لدراجاتهم المسروقة الحضور الى مركز فصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي الكائن في ساحة المريجة، وبحوزتهم المستندات الرسمية التي تثبت ملكيتهم، أو الاتصال على الرقم 466383-01، تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات اللازمة.