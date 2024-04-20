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تدابير سير غدا في محلّة المرفأ - جادّة شارل الحلو تزامناً مع تنظيم "سباق السّرعة الأوّل"
أمن وقضاء
2024-04-20 | 08:15
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تدابير سير غدا في محلّة المرفأ - جادّة شارل الحلو تزامناً مع تنظيم "سباق السّرعة الأوّل"
يُقام يوم غدٍ الأحد 21-4-2024، "سباق السّرعة الأوّل" في بيروت، بحيث تكون نقطة الانطلاق، عند السّاعة السّادسة والنّصف صباحاً، وفقاً للمسار التّالي:
ابتداءً من نفق "جورج حدّاد" وصولًا إلى تقاطع القاعدة البحريّة يمينًا باتّجاه جادّة شارل الحلو(محطّة التّسفير)، ثمّ الالتفاف يمينًا من أمام "سوبر ماركت الربيع" ومبنى الجمارك باتّجاه شارع الجمارك، ثم يمينًا مقابل "فرن أبو عيسى"، والعودة باتّجاه شارل الحلو، وصولًا إلى تمثال المُغترب، ليتّجه بعدها المشاركون يسارًا باتّجاه مدخل مرفأ بيروت "رقم 3"، ثم العودة باتّجاه القاعدة البحريّة، والالتفاف إلى مدخل نفق "جورج حدّاد".
وستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية:
- منع وقوف السيّارات وإزالة تلك المركونة على جانبي مسار السّباق المذكور أعلاه، اعتبارًا من السّاعة 18،00 من تاريخ اليوم 20-4-2024، ولحين الانتهاء.
- منع مرور السّيارات اعتبارًا من الساعة 05:00 من صباح الأحد 21-4-2024، ولحين انتهاء السّباق.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، حِفاظاً على السّلامة العامّة، وتسهيلًا لحركة المرور.
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