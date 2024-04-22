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كمين محكم لمروّج مخدّرات في محلة طريق المطار
أمن وقضاء
2024-04-22 | 05:11
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كمين محكم لمروّج مخدّرات في محلة طريق المطار
توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة عن نشاط مروّج مخدّرات في محلّة طريق المطار. بنتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هويته، ويدعى: م. ل. (مواليد عام 1994، لبناني).
بتاريخ 03-04-2024، وبعد رصد ومراقبة، نفّذت قوة مشتركة من المكتب المذكور والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائيّة كمينًا مُحكمًا له أدى إلى توقيفه على متن دراجة آليّة.
بتفتيشه، تم العثور على كميّة من المخدّرات مقسّمة ومُعدّة للترويج، وهي عبارة عن:
- 38 ظرفًا من مادة الكوكايين
- 3 علب بلاستيكيّة بداخلها مادة الكوكايين
- 5 أكياس من مادة حشيشة الكيف
- مبلغ مالي ناتج عن عمليات بيع المخدرات.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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لمروّج
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المطار
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