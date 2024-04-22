حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في زحلة

شب حريق كبير داخل مخيم للنازحين السوريين في مدينة زحلة قرب مجمع الرحاب - البقاع.



وقد توجهت فرق الدفاع المدني من المراكز كافة لتقديم المساندة والدعم لاخماد الحريق.