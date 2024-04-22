محافظ لبنان الشمالي: لوجوب توقف معمل دواليب ومواد بلاستيكية في مجدليا

طلب محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا من قائد درك منطقة الشمال الإقليمية، بعد عرض تقرير ضمن نشرة أخبار الـLBCI، التوقف عن تشغيل معمل دواليب ومواد بلاستيكية لشركة إنرجي كو في مجدليا إلى حين الإستحصال على ترخيص للإستثمار من قبل وزارة الصناعة حفاظًا على البيئة والسلامة والصحة العامة.