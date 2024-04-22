جولة لفرق الإقتصاد جنوبًا وتسطير محضري ضبط بحق مخالفين

جالت فرق مكتب مصلحة الاقتصاد والتجارة الاقليمي في الجنوب في المؤسسات التجارية شملت مناطق عدلون ابو الاسود وصور وسطرت بنتيجتها محضري ضبط بحسب المخالفات التالية:

1- مطعم في صور لبيع الدجاج تبين انه لا يستوفي القواعد العامة لسلامة الغذاء لجهة تخزين الدجاج ووجود صراصير في منطقة التحضير.

2- مولد في بلدة عدلون لا يلتزم التسعيرة الرسمية للكيلواط الصادرة عن وزارة الطاقة.