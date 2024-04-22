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تدابير سير غدًا بمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية
أمن وقضاء
2024-04-22 | 10:33
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تدابير سير غدًا بمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية
بتاريخ 23-4-2024، وبمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية، ستقام اعتبارًا من الساعة 19:00 مسيرة مشيًا على الأقدام انطلاقًا من محلة برج حمود وصولًا الى بطريركية الأرمن - انطلياس، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية لحين انتهاء المسيرة:
- أولًا: تضييق السير على المسلك الشرقي للأوتوستراد.
- ثانيًا: تحويل السير القادم من محلة الرابية باتجاه بطريركية الأرمن نحو ساحة انطلياس.
لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم وتجنب سلوك هذه الطرقات، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
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الإبادة
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